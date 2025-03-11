Вибух в Івано-Франківську: стало відомо про жертв та поранених

Один із вибухів викликав пожежу на даху багатоповерхівки, а другий - у квартирі на дев'ятому поверсі

В Івано-Франківську 11 березня сталися два вибухи по вулиці Привовзальна, один із яких призвів до загоряння багатоповерхівки. У результаті інциденту є загиблий та поранені.

Про це повідомив в.о. начальника ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Олег Кушнірук у етері телемарафону.

"Сьогодні о 18.30 на службу порятунку надійшло повідомлення щодо вибуху, який стався по вулиці Привовзальна, 9. По прибуттю до місця виклику пожежно-рятувальний підрозділ провели розгортання та на місці було встановлено, що стався вибух, не встановлено предмета. На даній адресі було встановлено одного загиблого та три поранених особи. Цю мить також прозвучав другий вибух по Привовзальній 49. По прибуттю до місця було встановлено, що вибух стався в квартирі на 9-му поверсі 9-го горкової будівлі, не встановленого предмета. З подальшим горінням, площа горіння 400 квадратів. На місці вибуху врятовано 4 особи. Заблоковано квартири 8-го та 9-го поверхів. На даний час локалізація вже оголошена підрозділами ДСНС", - розповів він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що увечері в Івано-Франківську прогриміли вибухи біля залізничного вокзалу.

Читайте також: