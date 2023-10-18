Вибух в офісі торговельної мережі: правоохоронці розслідують обставини інциденту

Слідство триває.
В одній з торговельних мереж Одещини стався вибух. На жаль, постраждало двоє людей.
Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.
Що відомо
Відзначається, що за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами слідчі розпочали кримінальне провадження. За даними поліції, в офісі однієї з торговельних мереж вибухнув використаний боєприпас, який приніс один із постраждалих як сувенір. Його походження наразі встановлюють правоохоронці.
"Двох працівників, які перебували під час вибуху у приміщенні, з вибуховими та рваними ранами кінцівок госпіталізовано", – йдеться у повідомленні.
Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Розпочате кримінальне провадження, поліцейські встановлюють повні обставини події.
Нагадаємо, у п’ятницю, 13 жовтня, під час моніторингу Telegram-каналів працівники поліції Києва виявили відео, на якому автори стверджують, що на території Мінського масиву невідомі особи запустили салют.
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