Вибух в офісі торговельної мережі: правоохоронці розслідують обставини інциденту

В одній з торговельних мереж Одещини стався вибух. На жаль, постраждало двоє людей.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.

Що відомо

Відзначається, що за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами слідчі розпочали кримінальне провадження. За даними поліції, в офісі однієї з торговельних мереж вибухнув використаний боєприпас, який приніс один із постраждалих як сувенір. Його походження наразі встановлюють правоохоронці.

"Двох працівників, які перебували під час вибуху у приміщенні, з вибуховими та рваними ранами кінцівок госпіталізовано", – йдеться у повідомленні.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Розпочате кримінальне провадження, поліцейські встановлюють повні обставини події.

Нагадаємо, у п’ятницю, 13 жовтня, під час моніторингу Telegram-каналів працівники поліції Києва виявили відео, на якому автори стверджують, що на території Мінського масиву невідомі особи запустили салют.

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