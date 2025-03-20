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Вибух за вибухом: у поліції показали масовану атаку на Кропивницький

Поліцейські проводили евакуацію мешканців міста із зони обстрілу.

Національна поліція опублікувала відео масованої атаки російських дронів на місто Кропивницький у ніч проти 20 березня, яка стала наймасштабнішою за весь час повномасштабної війни. 

На опублікованих кадрах видно, як у перервах між вибухами ворожих безпілотників поліцейські проводили евакуацію людей із зони обстрілу.

Вони обходили будинок за будинком, квартиру за квартирою та перевіряли, чи не було серед руїн поранених, а також якнайшвидше вивозили місцевих мешканців.

"Уже після першого ворожого прильоту на місце події прибули патрульні та перекрили під’їзди до території, яка була під обстрілами", - зазначили в Нацполіції.

 На щастя, внаслідок атаки ворога жертв не було.

У поліції показали масовану атаку російських дронів на Кропивницький 

У поліції показали масовану атаку російських дронів на Кропивницький 

Нагадаємо, у ніч проти 20 березня російські війська завдали масованого удару по Кропивницькому. Місто атакував щонайменше 21 безпілотник. 

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