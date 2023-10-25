Вночі сталися вибухи біля Хмельницької АЕС: які наслідки атаки дронами

Крім того, пошкоджено лінії електромережі.

Внаслідок нічного удару безпілотниками російської армії по Хмельниччині, неподалік місцевої АЕС, вибухом пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

"Уночі ворог завдав удару по території неподалік Хмельницької АЕС. Внаслідок вибуху було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах", - йдеться у повідомленні.

Крім того, сталося відключення світла через пошкодження ліній електромережі. Так, знеструмлено 1 860 споживачів у містах Славута та Нетішин.

Фахівці наголошують, що відновлювальні роботи розпочнуться, щойно енергетиків допустять на місце пошкодження.

Нагадаємо, вночі проти 25 жовтня під час повітряної тривоги Хмельниччину атакували дрони. Сили ППО збили усі повітряні цілі, що летіли на регіон. Втім, уламки наробили шкоди у Славуті та Нетішині. Зокрема, пошкоджено понад 20 будівель.

Спочатку повідомлялося про 16 травмованих. Втім, стало відомо, що кількість потерпілих зросла. Наразі у медзакладах з різними ступенями ушкоджень перебуває 20 осіб.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нічну атаку відбито! ППО відпрацювало! Генштаб про результати

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