Вибухи чули у Запоріжжі та Кременчуці - соцмережі

Близько п’ятої ранку 12 серпня 2022 року з’явилися повідомлення про шість вибухів у Запоріжжі та вибухи у Кременчуці.

Про це повідомили нібито очевидці в соціальних мережах.

Наразі ця інформація уточнюється, чекаємо на офіційні повідомлення влади.

Зараз тривога оголошена на півдні та в деяких східних регіонах України

Рекомендуємо перебувати у надійному укритті.

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Нагадаємо, за словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, в разі катастрофи на ЗАЕС евакуюють жителів Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей.

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