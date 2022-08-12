Вибухи чули у Запоріжжі та Кременчуці - соцмережі

Близько п’ятої ранку 12 серпня 2022 року з’явилися повідомлення про шість вибухів у Запоріжжі та вибухи у Кременчуці.
Про це повідомили нібито очевидці в соціальних мережах.
Наразі ця інформація уточнюється, чекаємо на офіційні повідомлення влади.
Зараз тривога оголошена на півдні та в деяких східних регіонах України
Рекомендуємо перебувати у надійному укритті.
Нагадаємо, за словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, в разі катастрофи на ЗАЕС евакуюють жителів Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей.
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