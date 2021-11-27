Вибухи газу в Україні: скільки гучних аварій сталися у багатоповерхівках за останні роки

"Газові" вибухи в Україні трапляються регулярно і від них не застраховані фактично всі жителі радянських багатоповерхівок.
Вибухи побутового газу у квартирах трапляються в Україні доволі часто Такі випадки часто призводить до руйнувань будівель, ушкоджень і навіть смертей людей. Десятки жителів втрачають житло і роками чекають, щоб отримати нову домівку.
Так, сьогодні, 27 листопада, у Новій Одесі Миколаївської області вибухнув газ у будинку. Було зруйновано два поверхи.
Скільки подібних випадків, пов’язаних із вибухом побутового газу в оселях, сталося в Україні, йдеться в матеріалі ТСН.ua.
Козятин на Вінниччині
На цьому тижні у Козятині Вінницької області рвонув газ у квартирі на дев’ятому поверсі. Від вибухової хвилі всередині оселі впали стіни. Травм зазнали 82-річна власниця квартири, де стався вибух і 14-річний підліток з іншої оселі.
Вибух у Дніпрі і загибель подружжя
У Дніпрі 15 серпня 2021 року пролунав вибух у житловому будинку. В результаті події загинули дві людини — чоловік та дружина.
Сусіди кажуть, що загибла жінка близько тижня тому скаржилася на витік. Газова служба, що прибула нині на місце, від коментарів відмовилася.
Кропивницький
У березні цього року вибух стався у багатоповерхівці у Кропивницькому. Потерпіли двоє молодих людей: 22-річний юнак та 18-річна дівчина. Вони винаймали однокімнатну квартиру, яка і опинилася в епіцентрі вибуху. На щастя молодими людям вдалося вижити.
Луцьк
За місяць до інциденту у Кропивницькому газ "рвонув" в одному з будинків Луцька. У квартирі на третьому поверсі вибухнула плита, а від ударної хвилі розбилося вікно. Тоді ніхто не постраждав.
Проте не завжди вдається обійтися без жертв.
Позняки — 5 загиблих
Один з найбльш резонансних — вибух у багатоповерхівці на столичних Позняках, який стався у червні 2020 року. Тоді загинуло п'ять людей. Зокрема, одна дівчина, якій вдалося вижити, втратила батька, матір та брата.
Мешканці будинку розповіли, що перед вибухом відчували запах газу.
Усі 40 родин зруйнованої секції відселили. Їм усім гарантували нове житло у нових комплексах. Нині більша частина родин уже має право власності на свої нові квартири. Решта подали необхідні документи і стануть законними власниками найближчим часом.
Після проведення експертизи правоохоронці повідомили, що вибух, наімовірніше, спровокувала газова суміш.
Вибух у Фастові
За два роки до трагедії на Позняках, у грудні 2018-го, схожий інцидент трапився у Фастові.Там стався потужний вибух у п'ятиповерхівці, зруйнував кілька поверхів будинку, а під завалами загинули двоє людей.
30 родин вмить залишилися просто неба. Влада обіцяла допомогти із житлом. Мешканці потроху переселялися донових осель.
Вибух у "сталінці" Голосіївського району столиці
8 липня 2017 року стався вибух у Києві в триповерховому житловому будинку на Голосіївському проспекті, 70. У результаті частина будинку звалилася, під завалами загинули двоє людей – чоловік і жінка, шестеро зазнали травм.
Вибух газу може повторитись у будь-якому багатоквартирному будинку. Безпека мешканців у першу чергу залежить від них самих.
За словами експертів, мешканцям багатоповерхівок варто подумати про відмову від застосування газових приладів і заміну їх на електричні. Проте вкрай необхідно наводити лад у газовому господарстві України. Зокрема, на пресмарафоні президент Зеленський анонсував велику реформу термомодернізації всіх багатоповерхівок, яка буде коштувати 300 млрд грн.