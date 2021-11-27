Вибухи газу в Україні: скільки гучних аварій сталися у багатоповерхівках за останні роки

Вибухи газу в Україні: скільки гучних аварій сталися у багатоповерхівках за останні роки

"Газові" вибухи в Україні трапляються регулярно і від них не застраховані фактично всі жителі радянських багатоповерхівок.

Вибухи побутового газу у квартирах трапляються в Україні доволі часто Такі випадки часто призводить до руйнувань будівель, ушкоджень і навіть смертей людей. Десятки жителів втрачають житло і роками чекають, щоб отримати нову домівку.

Так, сьогодні, 27 листопада, у Новій Одесі Миколаївської області вибухнув газ у будинку. Було зруйновано два поверхи.

Скільки подібних випадків, пов’язаних із вибухом побутового газу в оселях, сталося в Україні, йдеться в матеріалі ТСН.ua.

Козятин на Вінниччині

На цьому тижні у Козятині Вінницької області рвонув газ у квартирі на дев’ятому поверсі. Від вибухової хвилі всередині оселі впали стіни. Травм зазнали 82-річна власниця квартири, де стався вибух і 14-річний підліток з іншої оселі.

Фото: facebook.com/dsnsvin

Вибух у Дніпрі і загибель подружжя

У Дніпрі 15 серпня 2021 року пролунав вибух у житловому будинку. В результаті події загинули дві людини — чоловік та дружина.

Сусіди кажуть, що загибла жінка близько тижня тому скаржилася на витік. Газова служба, що прибула нині на місце, від коментарів відмовилася.

Кропивницький