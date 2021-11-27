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Вибухи газу в Україні: скільки гучних аварій сталися у багатоповерхівках за останні роки

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Вибухи газу в Україні: скільки гучних аварій сталися у багатоповерхівках за останні роки

"Газові" вибухи в Україні трапляються регулярно і від них не застраховані фактично всі жителі радянських багатоповерхівок.

Вибухи побутового газу у квартирах трапляються в Україні доволі часто Такі випадки часто призводить до руйнувань будівель, ушкоджень і навіть смертей людей. Десятки жителів втрачають житло і роками чекають, щоб отримати нову домівку.

Так, сьогодні, 27 листопада, у Новій Одесі Миколаївської області вибухнув газ у будинку. Було зруйновано два поверхи. 

Скільки подібних випадків, пов’язаних із вибухом побутового газу в оселях, сталося в Україні, йдеться в матеріалі ТСН.ua.

Козятин на Вінниччині

На цьому тижні у Козятині Вінницької області рвонув газ у квартирі на дев’ятому поверсі. Від вибухової хвилі всередині оселі впали стіни. Травм зазнали 82-річна власниця квартири, де стався вибух і 14-річний підліток з іншої оселі.

Фото: facebook.com/dsnsvin / ©
Фото: facebook.com/dsnsvin

Вибух у Дніпрі і загибель подружжя

У Дніпрі 15 серпня 2021 року пролунав вибух у житловому будинку. В результаті події загинули дві людини — чоловік та дружина.

Сусіди кажуть, що загибла жінка близько тижня тому скаржилася на витік. Газова служба, що прибула нині на місце, від коментарів відмовилася.

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Кропивницький

 У березні цього року вибух стався у багатоповерхівці у Кропивницькому. Потерпіли двоє молодих людей: 22-річний юнак та 18-річна дівчина. Вони винаймали однокімнатну квартиру, яка і опинилася в епіцентрі вибуху. На щастя молодими людям вдалося вижити.

Луцьк

За місяць до інциденту у Кропивницькому газ "рвонув" в одному з будинків Луцька. У квартирі на третьому поверсі вибухнула плита, а від ударної хвилі розбилося вікно. Тоді ніхто не постраждав.

Проте не завжди вдається обійтися без жертв. 

Позняки — 5 загиблих

Один з найбльш резонансних — вибух у багатоповерхівці на столичних Позняках, який стався у червні 2020 року. Тоді загинуло п'ять людей. Зокрема, одна дівчина, якій вдалося вижити, втратила батька, матір та брата.

Мешканці будинку розповіли, що перед вибухом відчували запах газу. 

© Управління ДСНС Києва
Управління ДСНС Києва

Усі 40 родин зруйнованої секції відселили. Їм усім гарантували нове житло у нових комплексах. Нині більша частина родин уже має право власності на свої нові квартири. Решта подали необхідні документи і стануть законними власниками найближчим часом.

Після проведення експертизи правоохоронці повідомили, що вибух, наімовірніше, спровокувала газова суміш

Вибух у Фастові

За два роки до трагедії на Позняках, у грудні 2018-го, схожий інцидент трапився у Фастові.Там стався потужний вибух у п'ятиповерхівці, зруйнував кілька поверхів будинку, а під завалами загинули двоє людей.

30 родин вмить залишилися просто неба. Влада обіцяла допомогти із житлом. Мешканці потроху переселялися донових осель.

© ДСНС України у Київській області
ДСНС України у Київській області

Вибух у "сталінці" Голосіївського району столиці

8 липня 2017 року стався вибух у Києві в триповерховому житловому будинку на Голосіївському проспекті, 70. У результаті частина будинку звалилася, під завалами загинули двоє людей – чоловік і жінка, шестеро зазнали травм.

Вибух газу може повторитись у будь-якому багатоквартирному будинку. Безпека мешканців у першу чергу залежить від них самих. 

За словами експертів, мешканцям багатоповерхівок варто подумати про відмову від застосування газових приладів і заміну їх на електричні. Проте вкрай необхідно наводити лад у газовому господарстві України. Зокрема, на пресмарафоні президент Зеленський анонсував велику реформу термомодернізації всіх багатоповерхівок, яка буде коштувати 300 млрд грн. 

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