Вибухи на аеродромі у російському Енгельсі та знесення будинків в Маріуполі: головні новини ночі 26 грудня

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Головні новини ночі 26 грудня:
- Гучна "бавовна": у російському Енгельсі на аеродромі було чути вибухи Читати далі –>
- "Вогняна куля в небі": російські силовики оточили аеродром в Енгельсі, де раніше повідомлялося про вибухи Читати далі –>
- У пожежі після вибуху на аеродромі в російському Енгельсі загинули люди — соцмережі Читати далі –>
- У Маріуполі окупанти знесли 38 будівель та знищили історичні пам'ятки Читати далі –>
- У Маріуполі унаслідок пожеж в окупованому місті загинуло понад два десятки осіб. Читати далі –>
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