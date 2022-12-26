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Вибухи на аеродромі у російському Енгельсі та знесення будинків в Маріуполі: головні новини ночі 26 грудня

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
10к
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Вибухи на аеродромі у російському Енгельсі та знесення будинків в Маріуполі: головні новини ночі 26 грудня

Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 26 грудня:

  • Гучна "бавовна": у російському Енгельсі на аеродромі було чути вибухи Читати далі –>
  • "Вогняна куля в небі": російські силовики оточили аеродром в Енгельсі, де раніше повідомлялося про вибухи Читати далі –>
  • У пожежі після вибуху на аеродромі в російському Енгельсі загинули люди — соцмережі Читати далі –>
  • У Маріуполі окупанти знесли 38 будівель та знищили історичні пам'ятки Читати далі –>
  • У Маріуполі унаслідок пожеж в окупованому місті загинуло понад два десятки осіб. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
10к
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