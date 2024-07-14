Вибухи на Дніпропетровщині: Росія атакувала область ракетами (фото наслідків)

У ніч проти 14 липня країна-терористка Росія атакувала Дніпровський район на Дніпропетровщині ракетами.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Дніпровський район. Через що сталося займання. Надзвичайники пожежу ліквідували. Приборкували вогонь вони і на Криворіжжі. Внаслідок атаки БпЛА там загорілася трава. На жаль, постраждала 67-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься вдома. У районі пошкоджені 2 приватні будинки", - поінформував посадовець.

Окрім того, через обстріл з "Граду" 4 оселі палали у Мирівській громаді, що на Нікопольщині. За даними Лисака, загалом ворог потрощив 5 приватних будинків, 7 господарських споруд, будівлю, що не експлуатується, та лінії електропередач.

Ракетна атака РФ по Дніпропетровщині / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Ракетна атака на Дніпропетровщині / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

"На сам Нікополь військо країни-агресорки скерувало декілька безпілотників. У місті понівечена АЗС. Та головне – минулося без жертв і постраждалих. Після опівночі в області наші знищили дрон-розвідник та крилату ракету", - додав очільник області.

Нагадаємо, напередоні на Дніпропетровщині окупанти вдарили дронами по пожежниках, є поранений.

Бійці показали знищення окупантів на заводі у Вовчанську

Читайте також: