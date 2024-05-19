Вибухи на Харківщині: окупанти завдали удару по місцю літнього відпочинку - є загиблі та поранені

Російські окупанти завдали удару по місцю літнього відпочинку у Малоданилівській громаді Харківської області. Поранення отримали цивільні люди.

Про це пише “Суспільне”.

Як стало відомо, військові злочинці РФ завдали удару по місцю літнього відпочинку на Харківщині. Наразі відомо про чотирьох загиблих місцевих мешканців. Щонайменше 16 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

“Серед поранених - фельдшер екстреної допомоги, пошкоджене авто швидкої”, - розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Інформація щодо масштабів руйнувань наразі уточнюється.

"Вибухи, що біля опівдня чув Харків, сталися у близькому передмісті. На базу відпочинку, де відпочивали люди, прилетіли дві російські ракети та забрали життя п’ятьох, ще шістнадцять поранені. Скільки ще життів має забрати цей безжалісний ворог, щоб світ нарешті зрозумів: це не війна, це терор? Терор проти мирних жителів, проти нашого права на життя, проти всього людяного і справедливого. Кожна ракета, кожен снаряд, кожен вибух – це пряме порушення всіх міжнародних норм, це злочин проти людства", - наголосив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, що у Харкові пролунали потужні вибухи.

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