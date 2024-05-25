Вибухи на Харківщині: росіяни скинули бомби - перші деталі

Станом на 14:20 відомо про п'ятох поранених через удар окупантів.

У суботу, 25 травня, Росія атакувала Харківську область, вдаривши КАБом по Куп’янськ-Вузловому. Є поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За його словами, станом на 14:20 відомо про п'ятох поранених через удар окупантів.

"Окупанти вдарили КАБом по Куп’янськ-Вузловому. Щонайменше пʼять людей зазнали поранень. Пошкоджені автомобіль екстреної допомоги та одне цивільне авто. Деталі зʼясовуються", - йдеться у його повідомленні.

Додамо, що сьогодні о 9-й годині оголошували повітряну тривогу, яка тривала майже 6 годин.

Нагадаємо, у Чернігові під час тривоги сталися вибухи.

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