Вибухи на Хмельниччині, названа найбільша перемога України: головні новини ночі 4 грудня 2023 року

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На Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи Читати далі –>

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У РФ хочуть змінити вимоги до призовників з "урахуванням досвіду СВО" Читати далі –>

У низці областей оголошували повітряну тривогу через атаку ударними БпЛА Читати далі –>

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