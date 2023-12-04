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Вибухи на Хмельниччині, названа найбільша перемога України: головні новини ночі 4 грудня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
5367
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Вибухи на Хмельниччині, названа найбільша перемога України: головні новини ночі 4 грудня 2023 року

Унікальні кадри спецоперації на "вишках Бойка" / Фото: ГУР Міноборони

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

  • На Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи Читати далі –>
  • У Конгресі США розповіли, коли проголосують за допомогу Україні Читати далі –>
  • У РФ хочуть змінити вимоги до призовників з "урахуванням досвіду СВО" Читати далі –>
  • У низці областей оголошували повітряну тривогу через атаку ударними БпЛА Читати далі –>
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Дата публікації
Перегляди
5367
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