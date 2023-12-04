Вибухи на Хмельниччині, названа найбільша перемога України: головні новини ночі 4 грудня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
- На Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи Читати далі –>
- У Конгресі США розповіли, коли проголосують за допомогу Україні Читати далі –>
- У РФ хочуть змінити вимоги до призовників з "урахуванням досвіду СВО" Читати далі –>
- У низці областей оголошували повітряну тривогу через атаку ударними БпЛА Читати далі –>
- "Її майже не помітили": Снайдер назвав головну перемогу України за останні пів року Читати далі –>
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