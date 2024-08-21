Вибухи на Хмельниччині та робота ППО на Київщині: ворог масовано атакує Україну БпЛА — мапа тривог

Наразі ворожі БпЛА фіксуються у низці областей.
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників та ракет.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Наразі ворожі безпілотники фіксують у низці регіонів України.
- Група БпЛА на Тернопільщині курсом на Івано-Франківську область;
- БпЛА в районі Білої Церкви, курсом на Житомирщину;
- БпЛА на Миколаївщині, курсом на Кіровоградщину;
- БпЛА на Чернігівщині, напрям руху Київська область, західним курсом;
- БпЛА на Сумщині, напрям руху Чернігівська область, західним курсом.
У КМВА заявили про атаку БпЛА на Київщину та роботу сил ППО.
"Повітряна тривога триває! Загроза ударних БпЛА для столиці. В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги" - йдеться у повідомленні.
В свою чергу Суспільне повідомило про вибухи, які були зафіксовані на Хмельниччині.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія РФ вдарила по промисловому об'єкту в Тернополі.
Крім того, ми також інформували, що росіяни атакували Київську область дронами і ракетами.
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