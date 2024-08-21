Вибухи на Хмельниччині та робота ППО на Київщині: ворог масовано атакує Україну БпЛА — мапа тривог

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників та ракет.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Наразі ворожі безпілотники фіксують у низці регіонів України.

Група БпЛА на Тернопільщині курсом на Івано-Франківську область;

БпЛА в районі Білої Церкви, курсом на Житомирщину;

БпЛА на Миколаївщині, курсом на Кіровоградщину;

БпЛА на Чернігівщині, напрям руху Київська область, західним курсом;

БпЛА на Сумщині, напрям руху Чернігівська область, західним курсом.

У КМВА заявили про атаку БпЛА на Київщину та роботу сил ППО.

"Повітряна тривога триває! Загроза ударних БпЛА для столиці. В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги" - йдеться у повідомленні.

В свою чергу Суспільне повідомило про вибухи, які були зафіксовані на Хмельниччині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія РФ вдарила по промисловому об'єкту в Тернополі.

Крім того, ми також інформували, що росіяни атакували Київську область дронами і ракетами.

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