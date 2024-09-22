Вибухи на Хмельниччині: влада повідомила про масову атаку "Шахедів" (фото)

У ніч проти 22 вересня у Хмельницькій області лунали вибухи. Росіяни атакували область 8-ма БПЛА "Шахед".

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі (22 вересня - ред.) під час сигналу "Повітряна тривога" наші сили ППО знищили 8 БПЛА типу "Shahed". Разом з тим в місті Хмельницькому внаслідок атаки пошкоджено житлову будівлю. За інформацією, на цю годину жертв серед цивільного населення немає", - написав він.

Він додав, що на місці події працюють фахівці усіх екстрених служб.

Розмір завданих збитків встановлюються.

Суспільне Хмельницький додає, що внаслідок нічної "шахедної" атаки Хмельницького було пошкоджено триповерховий житловий будинок.

Один з жителів пошкодженого будинку Сергій розповів, що його квартира, розташована на третьому поверсі, наразі в аварійному стані. На момент вибуху він разом з дружиною Валентиною перебував вдома. За її словами, на стелі у їхній квартирі багато тріщин. Рятувальники ліквідували пожежу на даху.

Пошкоджений житловий будинок у Хмельницькому після атаки БПЛА. ФОТО: Суспільне Хмельницький

Нагадаємо, після 3-ї години на Хмельниччині пролунали вибухи.

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