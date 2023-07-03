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Вибухи на Хмельниччині й Запоріжжі та історичне досягнення футболу України: головні новини ночі 3 липня

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Вибухи на Хмельниччині й Запоріжжі та історичне досягнення футболу України: головні новини ночі 3 липня

Збірна України з футблу вперше в історії змагатиметься на Олімпіаді / Фото: УАФ

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 3 липня 2023 року:

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Перегляди
5170
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