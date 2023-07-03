Вибухи на Хмельниччині й Запоріжжі та історичне досягнення футболу України: головні новини ночі 3 липня

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Головні новини ночі 3 липня 2023 року:
- Ракетний удар по центру Краматорська: у лікарні померла письменниця Вікторія Амеліна Читати далі –>
- Історичне досягнення: збірна України з футболу вперше пробилася на Олімпійські ігри Читати далі –>
- На Хмельниччині пролунали вибухи Читати далі –>
- Потужний землетрус стався в Тихому океані: що відомо Читати далі –>
- Потяги з жіночими купе зробили перше коло за маршрутами — "Укрзалізниця" Читати далі –>
- Вибухи пролунали в Запоріжжі Читати далі –>
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