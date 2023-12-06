Вибухи на Хмельниччині, ЗСУ відкинули загарбників під Авдіївкою: головні новини ночі 6 грудня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
- На Хмельниччині під час тривоги пролунали вибухи Читати далі –>
- ЗСУ успішно контратакували та відкинули окупантів на Авдіївському напрямку Читати далі –>
- Кулеба зробив важливу заяву щодо появи F-16 в Україні Читати далі –>
- Сенат провалить голосування за допомогу Україні: у Раді пояснили чому Читати далі –>
- Байден назвав умову, за якої міг би не балотуватись на другий строк Читати далі –>
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