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Вибухи на Київщині і в Кривому Розі та пожежа поблизу Антонівського мосту: головні новини ночі 25 серпня

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Вибухи на Київщині і в Кривому Розі та пожежа поблизу Антонівського мосту: головні новини ночі 25 серпня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 25 серпня: 

  • Вночі у соцмережах повідомили про вибухи на Київщині та в Кривому Розі. Читати далі –>
  • Білоруські партизани заявили про запуски ракет із Гомельського району. Читати далі –>
  • Пізніше стало відомо, чим обстріляли Кривий Ріг. Читати далі –>
  • Голова Київської ОВА Олексій Кулеба прокоментував інформацію про вибухи в одній із громад Вишгородського району. Читати далі –>
  • О 5-й годині ранку у Херсоні в районі Антонівського мосту було чутно вибухи. Читати далі –>

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
215к
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