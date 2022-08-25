Вибухи на Київщині і в Кривому Розі та пожежа поблизу Антонівського мосту: головні новини ночі 25 серпня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 25 серпня:
- Вночі у соцмережах повідомили про вибухи на Київщині та в Кривому Розі. Читати далі –>
- Білоруські партизани заявили про запуски ракет із Гомельського району. Читати далі –>
- Пізніше стало відомо, чим обстріляли Кривий Ріг. Читати далі –>
- Голова Київської ОВА Олексій Кулеба прокоментував інформацію про вибухи в одній із громад Вишгородського району. Читати далі –>
- О 5-й годині ранку у Херсоні в районі Антонівського мосту було чутно вибухи. Читати далі –>
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