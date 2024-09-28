Вибухи на Київщині: влада повідомила наслідки нальоту БПЛА

У ніч проти 28 вересня ударні безпілотники Росії атакували Київську область. Ворожі цілі були збиті. Уламки впали у 4-х районах.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація (КОВА).

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"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих немає. Наразі уламки збитих цілей зафіксовані в 4-х районах. Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено шість приватних будинків, господарча та адміністративна будівлі. Пошкодження незначні, в будинках вибито вікна. В іншому районі пошкоджено дах ангару приватного підприємства", - розповіла місцева влада.

Також виявлено падіння уламків на території пожежної частини і зафіксовано декілька загорань трав'яного настилу. У КОВА наголосили, що всі пожежі ліквідовані.

Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки атаки.

Нагадаємо, вранці, близько 8-ї, у Сумах пролунали вибухи. Росіяни атакували медичних заклад. Є загиблі та поранені.

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