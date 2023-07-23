Вибухи на Кримському мосту: окупанти у паніці допитують працівників критичних об'єктів

У Криму серед окупантів поширюються параноїдальні настрої через часті вибухи та "бавовну" на півострові.

У тимчасово окупованому Криму після вибухів на мосту через Керченську протоку викликають на допит усіх працівників об'єктів критичної інфраструктури та перевіряють їхні телефони.

Про це пише Центр національного спротиву.

На тимчасово окупованому півострові ширяться параноїдальні настрої серед загарбників, які підозрюють працівників критичних об'єктів у сприянні в організації вибухів.

"Після цього ворог посилив перевірку всіх критичних об’єктів півострова. Всіх працівників таких об’єктів викликають на допит, а також перевіряють телефони. Зокрема, росіяни наполегливо рекомендують працівникам доносити на тих, кого ті вважають нелояльними до влади РФ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 липня у Криму пролунали вибухи на одному з найбільших аеродромів авіації колишнього Чорноморського флоту СРСР у селищі Октябрське. У ЗСУ офіційно підтвердили, що Сили оборони України знищили нафтобазу та склади армії РФ в Октябрьському.

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