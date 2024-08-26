Вибухи на Львівщині: стало відомо, куди влучив ворог

Міський голова Львова зауважив, що влучань по місту не було.
У понеділок, 26 серпня, у Львівській області лунали вибухи. Росія атакувала енергетичні об'єкти в області
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Ворог атакував енергетичні об'єкти на Львівщині. Через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням. Деталі згодом", - зазначив посадовець.
Міський голова Львова Андрій Садовий зауважив, що влучань по місту не було.
"Через влучання в області у Львові можуть виникнути перебої з водопостачанням, допоки підстанції не перейдуть на резервне живлення. Також можливі перебої електроенергії. Влучань по місту на цю хвилину не фіксуємо", - написав він.
Нагадаємо, вранці 26 серпня Росія потужно атакувала Україну ракетами та БПЛА. Вибухи лунали у різних містах. Через атаку "Укренерго" запровадило відключення світла.
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