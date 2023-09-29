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Вибухи на Миколаївщині та атака безпілотників у Курській області РФ: головні новини ночі 29 вересня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
3112
Час на прочитання
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Вибухи на Миколаївщині та атака безпілотників у Курській області РФ: головні новини ночі 29 вересня 2023 року

Українців сьогодні чекала чергова тривожна ніч

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 29 вересня 2023 року:

  • На окупованій території ймовірно збили ворожий борт тактичної авіації - моніторингові канали Читати далі –>
  • У Пентагоні відхрестилися від інформації про те, скільки танків Abrams отримає Україна Читати далі –>
  • У США запевнили, що передана Україні зброя не потрапляє у чужі руки Читати далі –>
  • Росіянам привиділася чергова атака "українських безпілотників" у Курській області Читати далі –>
  • На Миколаївщині пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
3112
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