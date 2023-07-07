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Вибухи на півдні України та погрози Маска через Threads: головні новини ночі 7 липня

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
5974
Час на прочитання
1 хв
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Вибухи на півдні України та погрози Маска через Threads: головні новини ночі 7 липня

Головні новини ночі 7 липня від ТСН.uа / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 7 липня 2023 року:

  • Вибухи пролунали на півдні України Читати далі –>
  • Резніков провів телефонну розмову з Остіном Читати далі –>
  • Ракетний удар по Львову: кількість загиблих зросла Читати далі –>
  • Ілон Маск погрожує Цукербергу судом через новий застосунок Threads Читати далі –>
  • Президент Чехії назвав причини, чому Україна цього року матиме лише одну спробу для контрнаступу Читати далі –>
  • В Україні відкрилися автошколи для людей з інвалідністю Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
5974
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