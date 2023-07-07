Вибухи на півдні України та погрози Маска через Threads: головні новини ночі 7 липня

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Головні новини ночі 7 липня 2023 року:
- Вибухи пролунали на півдні України Читати далі –>
- Резніков провів телефонну розмову з Остіном Читати далі –>
- Ракетний удар по Львову: кількість загиблих зросла Читати далі –>
- Ілон Маск погрожує Цукербергу судом через новий застосунок Threads Читати далі –>
- Президент Чехії назвав причини, чому Україна цього року матиме лише одну спробу для контрнаступу Читати далі –>
- В Україні відкрилися автошколи для людей з інвалідністю Читати далі –>
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