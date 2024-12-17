Вибухи на Сумщині та окупація Ганнівки: головні новини ночі 17 грудня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Стало відомо, скільки штурмів ворог здійснив на Курщині Читати далі –>
- Найнебезпечніша ситуація зараз у Великій Новосілці - військовий оглядач Читати далі –>
- Ворог окупував новий населений пункт - Deep State Читати далі –>
- У Сумах прогриміли вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
- Росіяни знову випустили ударні безпілотники на територію України Читати далі –>
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