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Вибухи на Сумщині та окупація Ганнівки: головні новини ночі 17 грудня 2024 року

Вибухи на Сумщині та окупація Ганнівки: головні новини ночі 17 грудня 2024 року

Перебувайте в укриттях до закінчення відбою повітряної тривоги

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Стало відомо, скільки штурмів ворог здійснив на Курщині Читати далі –>
  • Найнебезпечніша ситуація зараз у Великій Новосілці - військовий оглядач Читати далі –>
  • Ворог окупував новий населений пункт - Deep State Читати далі –>
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