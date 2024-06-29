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Вибухи на Вінниччині та подробиці атаки на Дніпро: головні новини ночі 29 червня 2024 року

Вибухи на Вінниччині та подробиці атаки на Дніпро: головні новини ночі 29 червня 2024 року

Крим - це Україна

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • На місці удару ворога у Дніпрі знайшли фрагменти тіла однієї людини: її особу встановлюють Читати далі –>
  • Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State Читати далі –>
  • У Вінницькій області прозвучав вибух - ЗМІ Читати далі –>
  • У Криму призупинили рух мостом через Керченську протоку Читати далі –>
  • Ворог вивів у Чорне, Азовське та Середземне моря кораблі-носії крилатих карет "Калібр" Читати далі –>

На об'єкті світової спадщини ЮНЕСКО в Криму звели сучасну споруду

На об'єкті світової спадщини ЮНЕСКО в Криму звели сучасну споруду

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