Вибухи на Вінниччині та подробиці атаки на Дніпро: головні новини ночі 29 червня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- На місці удару ворога у Дніпрі знайшли фрагменти тіла однієї людини: її особу встановлюють Читати далі –>
- Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State Читати далі –>
- У Вінницькій області прозвучав вибух - ЗМІ Читати далі –>
- У Криму призупинили рух мостом через Керченську протоку Читати далі –>
- Ворог вивів у Чорне, Азовське та Середземне моря кораблі-носії крилатих карет "Калібр" Читати далі –>
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