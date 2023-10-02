Вибухи на військових складах в Україні і Чехії: під підозрою найближче оточення Путіна – ДБР (подробиці)

Серед підозрюваних щодо вибухів на складах в Україні і Чехії – наближені до Путіна особи.

Речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян розповіла, що продовжується слідство про вибухи на військових складах в Україні та Чехії. Серед підозрюваних є також ті, хто максимально наближений до президента-диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це вона сказала е ефірі телемарафону.

"У цьому кримінальному провадженні підозри оголошені як військовослужбовцям армії Росії, так і колаборантам з України, які ще у 2014 році перебігли на бік ворога, долучилися до терористичної організації, наприклад, таких як "Луганська народна республіка" або "Донецька народна республіка", - розповіла вона.

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ДБР повністю довело причетність російських спецслужб до вибухів 2014 року на військових складів у Чехії, де зберігалась зброя для України, а також військових складів у Сватовому Луганської області 2015 року.

ДБР та СБУ повідомили про підозри учасникам організованої групи:

Ігорю Сєргуну – колишньому начальнику головного управління генерального штабу ЗС РФ (очолював відомство до 2016 року);

– колишньому начальнику головного управління генерального штабу ЗС РФ (очолював відомство до 2016 року); Олексію Дюміну – колишньому охоронцю Путіна, який від 2013 по 2015 роки обіймав посаду начальника сил спеціальних операцій російського ГРУ;

– колишньому охоронцю Путіна, який від 2013 по 2015 роки обіймав посаду начальника сил спеціальних операцій російського ГРУ; Валерію Флюстикову – командувачу сил спеціальних операцій ЗС РФ;

– командувачу сил спеціальних операцій ЗС РФ; Андрію Авер'янову – генерал-майору, командиру "161 Центру підготовки спеціалістів особливого призначення" головного управління генерального штабу ЗС РФ Андрію Авер'янову.

Там також додали, що генерал Авер’янов зараз входить до близького кола російського диктатора Путіна та часто присутній на офіційних зустрічах найвищого рівня.

Також підозри отримали ще понад 25 безпосередніх організаторів та виконавців диверсії з числа російських спецслужб.

"Серед них є й всесвітньо відомі любителі "Солберських шпилів" Анатолій Чепига та Олександр Мишкін. Підозру повідомили й спільникам російських диверсантів – зрадникам з України. Один з них безпосередньо керував БПЛА, яке скинуло вибухівку на Сватово. Це громадянин України з позивним "Старт", який 2014 року приєднався до терористичної організації "Луганська народна республіка", а згодом почав працювати на російські спецслужби" - йдеться у повідомленні.

Після завершення всіх експертиз планується повідомити про підозру ще понад 50 діючим військовослужбовцям РФ, які вчиняли диверсії на території України та ЄС, та, можливо, продовжують це робити і зараз.

"Також ми обов’язково надамо правоохоронним органам країн ЄС та партнерам інформацію про всіх встановлених військовослужбовців гру рф задля перевірки, чи не перебувають вони на території цих країн з метою планування чергових диверсій", - розповіли у ДБР.

У ході спільного з представниками чеських правоохоронців розслідування працівники ДБР встановили, що саме російські диверсанти підірвали військові склади у Чехії у 2014 році. Важливу роль у цій диверсійній операції відіграли вже відомі за спробою отруїти Скрипалів у Солбері Мишкін та Чепіга.

Вибух на військовому складі у Сватовому 29 жовтня 2015 року

У результаті підриву сталася пожежа, що спричинила детонацію боєприпасів, які вразили військову техніку.

Внаслідок вибухів і детонації боєприпасів через ворожу атаку знищено значну кількість військової техніки (76 одиниць), ракет і боєприпасів (понад 3 тис.тонн). Державі заподіяно матеріальних збитків на понад 71 млн грн. Загинули три військовослужбовця ЗСУ та одна цивільна особа.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "У Сватовому на Луганщині пів ночі вибухали склади із боєприпасами"

Версії вибухів на складі у Чехії 2014 року

Експрезидент Чехії Мілош Земан заявив, що існують дві основні версії щодо причин вибуху боєприпасів на складі в чеському Врбетіце 2014 року. Він також зазначив, якщо причетність російських агентів до вибуху у Врбетіце підтвердиться, Росія повинна заплатити за цей акт.

Вибухи у військовому комплексі у Врбетіце відбулися 16 жовтня і 3 грудня 2014 року, що спричинило знищення складів №16 і №12. Тоді загинули двоє людей.

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Офіцери російського ГРУ Олександр Мішкін, відомий як Олександр Петров, та Анатолій Чепіга, відомий як Руслан Боширов, відвідали склад боєприпасів у чеському місті 15 жовтня 2014 року, напередодні вибуху.

Згодом стало відомо, що в адміністрації президента Чехії випадково знищили секретний звіт про вибухи на військових складах.

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