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Вибухи на Запоріжжі та у Києві: головні новини ночі 24 березня 2025 року

Вибухи на Запоріжжі та у Києві: головні новини ночі 24 березня 2025 року

Ворог атакував Запоріжжя 24 березня / Фото: t.me/dsns_telegram

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 24 березня 2025 року: 

  • У Запоріжжі пролунав вибух: спалахнула пожежа Читати далі –>
  • Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя постраждала жінка Читати далі –>
  • Унаслідок атаки безпілотників на Київщині поранення отримав 37-річний чоловік, пошкоджені будинки Читати далі –>
  • Війська РФ завдали ударів безпілотниками по Запоріжжю та району: подробиці Читати далі –>
  • Вночі 24 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи Читати далі –>

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