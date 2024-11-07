Вибухи на Запоріжжі: ворог обстріляв житлові будинки та лікарню (фото)

Удень в четвер, 7 листопада, російська терористична армія здійснила обстріл Запорізької області ракетами та керованими авіабомбами.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його інформацією, зафіксовано влучання по житлових будинках та лікарні.

Наслідки ворожого обстрілу Запорізької області / Фото: Запорізька ОВА

"Є поранені, масштаби руйнувань встановлюються", - повідомив Федоров.

Нагадаємо, у вівторок, 5 листопада, російські війська завдали удару по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок атаки загинули 8 людей, 9 осіб перебувають у лікарнях.

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