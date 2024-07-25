Вибухи на Житомирщині: влада повідомила про масовану атаку ворога та влучання

За даними місцевої влади, жертв та постраждалих немає.

У ніч проти 25 липня росіяни завдали масованої атаки дронами-камікадзе по Житомирщині. На жаль, є влучання.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

"Сили протиповітряної оборони вели інтенсивну "антишахедну" роботу та вразили більшість із близько 10 повітряних цілей. Внаслідок падіння уламків та ударною хвилею від влучання пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт", - зазначив посадовець.

За його словами, жертв та постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків.

"Громадянам, чиї будівлі зазнали ушкоджень буде надана необхідна для відновлення допомога", - запевнив Бунечко.

Нагадаємо, у ніч проти 25 липня Росія атакувала "Шахедами" Україну: куди летіли та де гриміли вибухи.

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