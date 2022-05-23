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Вибухи під час повітряних тривог та загроза ракетних ударів з моря: головні новини ночі 23 травня

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Вибухи під час повітряних тривог та загроза ракетних ударів з моря: головні новини ночі 23 травня

Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 23 травня: 

  • Жителі Коростеня, що на Житомирщині, заявили, що вночі під час оголошеної повітряної тривоги чули звуки вибухів. Читати далі –>
  • Вночі 23 травня 2022, повітряна тривога оголошена майже у всіх західних та центральних областях України. Читати далі –>
  • На Одещині ситуація стабільна і контрольована. Але враховуючи, що до угруповання в Чорному морі з 7 великих десантних кораблів та 2 ракетних, з Севастополя висунувся один з  новітніх кораблів чорноморського флоту «Адмірал Макаров», слід враховувати, що вірогідність ракетних ударів ще підвищується. Читати далі –>
  • Спроби Росії зірвати постачання зброї Україні не матимуть істотного впливу на процес надання військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван. Читати далі –>
  • Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження українських військових. 194 військовослужбовці Збройних Сил України відзначені державними нагородами. З них 44 – посмертно. Про це він заявив у традиційному вечірньому відеозверненні до українського народу. Читати далі –>

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