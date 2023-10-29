Вибухи, польоти безпілотників та смерть актора з "Друзів": головні новини ночі 29 жовтня 2023 року

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Головні новини ночі 29 жовтня 2023 року:
- У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи: очевидці повідомляли про звуки безпілотників та стрілянину Читати далі –>
- Росіянам ввижається: нібито збили аж 36 "українських безпілотників" в Криму Читати далі –>
- Невідомий безпілотник атакував нафтопереробний завод у Росії: спалахнула пожежа Читати далі –>
- На Хмельниччині було чутно вибухи: спрацювала ППО - влада Читати далі –>
- Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер у віці 54 років - ЗМІ Читати далі –>
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