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Вибухи, польоти безпілотників та смерть актора з "Друзів": головні новини ночі 29 жовтня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
3862
Час на прочитання
1 хв
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Вибухи, польоти безпілотників та смерть актора з "Друзів": головні новини ночі 29 жовтня 2023 року

Помер Метью Перрі / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 29 жовтня 2023 року: 

  • У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи: очевидці повідомляли про звуки безпілотників та стрілянину Читати далі –>
  • Росіянам ввижається: нібито збили аж 36 "українських безпілотників" в Криму Читати далі –>
  • Невідомий безпілотник атакував нафтопереробний завод у Росії: спалахнула пожежа Читати далі –>
  • На Хмельниччині було чутно вибухи: спрацювала ППО - влада Читати далі –>
  • Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер у віці 54 років - ЗМІ Читати далі –>

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Перегляди
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