Вибухи пролунали раніше за сирену: чому вранці тривогу не оголосили раніше

Зранку 26 вересня під час першої повітряної тривоги, яку оголосили о 10:00, вибухи пролунали практично разом з поширенням сирени. Зокрема, у Старокостянтинові на Хмельниччині.

Чому так сталося, розповів науковий співробітник Національного авіаційного університету (НАУ) Валерій Романенко в коментарі РБК.Україна.

Наразі Повітряні сили не прокоментували, чому так сталося. Втім, експерт каже, що питання саме до них.

"Тут важко сказати. Могли вважати, що МіГи виконують черговий тренувальний політ. Хоча загалом МіГи, коли вони підіймаються з "Моздока", "Ахтубінська" чи "Саваслейки", їх практично після злету і піднімання на висоту близько 3-4 тисячі метрів видно за 1200 км", - пояснює Романенко.

З його слів, ймовірно, запуски ракет могли були з нетипових зон пуску. Відомо, що пуски відбуваються або з акваторії Чорного моря (якщо зліт з "Моздоку"), з Каспійського моря (якщо зліт "Ахтубінську") або з Рязанської області (якщо зліт з "Саваслейки").

"Мабуть, обставини вказували на те, що це звичайний тренувальний політ", - підсумував Романенко.

Нагадаємо, близько 10:00 вперше РФ вдарила "Кинджалами" по Україні. Знову пуски ракет сталися за менш ніж годину. Окупанти запустили аеробалістичні ракети в напрямку Хмельницької області.

Ще до оголошення тривоги у Старокостянтинові на Хмельниччині сталися сильні вибухи. У місті пролунало щонайменше два вибухи.

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