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Вибухи пролунали у Запоріжжі та на Харківщині

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Вибухи пролунали у Запоріжжі та на Харківщині

Фото: pixabay.com

Після опівночі стало неспокійно на Харківщині та у Запоріжжі.

На Харківщині після півночі очевидці чули звуки вибухів. Стверджується, що звуки вибухів лунали саме в області, а не самому місті, - про це пишуть у соціальних мережах. 

Пізніше йшлося про те, що вибухи пролунали й у Запоріжжі. 

Також свідки кажуть про вибухи і на Дніпропетровщині. 

Наразі немає підтвердження або подробиць інформації. 

Бережіть себе.

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.

Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін.

Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, 27 серпня окупанти намагалися штурмувати Дементіївку на Харківщині, але після зустрічі із ЗСУ в паніці накивали п'ятами.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2387
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