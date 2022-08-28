Вибухи пролунали у Запоріжжі та на Харківщині

Після опівночі стало неспокійно на Харківщині та у Запоріжжі.
На Харківщині після півночі очевидці чули звуки вибухів. Стверджується, що звуки вибухів лунали саме в області, а не самому місті, - про це пишуть у соціальних мережах.
Пізніше йшлося про те, що вибухи пролунали й у Запоріжжі.
Також свідки кажуть про вибухи і на Дніпропетровщині.
Наразі немає підтвердження або подробиць інформації.
Бережіть себе.
Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.
Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін.
Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.
Інформація уточнюється.
Нагадаємо, 27 серпня окупанти намагалися штурмувати Дементіївку на Харківщині, але після зустрічі із ЗСУ в паніці накивали п'ятами.
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