Вибухи прозвучали у Харкові та на Дніпропетровщині: не нехтуйте особистою безпекою

Вранці 29 серпня 2022 у соцмережах Харкова та Дніпропетровщини з'явилася інформація про гучні вибухи.

Наразі немає підтвердження цієї інформації. Очікуємо на офіційні повідомлення.

Пізніше на Харківщині та Дніпропетровщині була оголошена повітряна тривога.

Інформація уточнюється.

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Нагадаємо, окупанти продовжують ракетні та артилерійські обстріли Харкова та області.

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