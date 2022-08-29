Вибухи прозвучали у Харкові та на Дніпропетровщині: не нехтуйте особистою безпекою

Будьте обережними.
Вранці 29 серпня 2022 у соцмережах Харкова та Дніпропетровщини з'явилася інформація про гучні вибухи.
Наразі немає підтвердження цієї інформації. Очікуємо на офіційні повідомлення.
Пізніше на Харківщині та Дніпропетровщині була оголошена повітряна тривога.
Інформація уточнюється.
Нагадаємо, окупанти продовжують ракетні та артилерійські обстріли Харкова та області.
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