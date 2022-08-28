Вибухи прозвучали у тимчасово окупованих Мелітополі та Херсоні

У тимчасово окупованому Мелітополі повідомляють про вибухи.
Про це пишуть очевидці у соціальних мережах.
Також йдеться про вибухи у тимчасово окупованому Херсоні. За попередньою інформацією, поцілили по російських військових.
«Смажать орків», «Мелітополь, щось бахкає» - іронічно подейкують у соцмережах.
Підтвердження інформації або подробиці наразі немає. Очевидці стверджують, що вибухи - дуже гучні.
Очікуємо на офіційні повідомлення.
Інформація уточнюється.
Нагадаємо, до цієї "бавовни" було відомо, що протягом 27 серпня ЗСУ знищили попередньо три склади боєприпасів російських окупантів у трьох областях.
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