Вибухи прозвучали у тимчасово окупованих Мелітополі та Херсоні

У тимчасово окупованому Мелітополі повідомляють про вибухи.

Про це пишуть очевидці у соціальних мережах.

Також йдеться про вибухи у тимчасово окупованому Херсоні. За попередньою інформацією, поцілили по російських військових.

«Смажать орків», «Мелітополь, щось бахкає» - іронічно подейкують у соцмережах.

Підтвердження інформації або подробиці наразі немає. Очевидці стверджують, що вибухи - дуже гучні.

Очікуємо на офіційні повідомлення.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, до цієї "бавовни" було відомо, що протягом 27 серпня ЗСУ знищили попередньо три склади боєприпасів російських окупантів у трьох областях.

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