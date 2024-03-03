Вибухи у Дніпрі та "бавовна" в Криму: головні новини ночі 3 березня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Дніпрі пролунало кілька вибухів Читати далі –>
- На тимчасово окупованому півострові перекрили рух автотранспорту на мосту через Керченську протоку Читати далі –>
- "Бавовна" в Криму: перекрито рух трасою поблизу Феодосії Читати далі –>
- Наслідки "бавовни" в Криму: окупанти панікують і звертаються до місцевих жителів та гостей півострова Читати далі –>
- Росіянам традиційно ввижається: відзвітувалися про нібито збиття 38 "українських безпілотників" Читати далі –>
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