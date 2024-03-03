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Вибухи у Дніпрі та "бавовна" в Криму: головні новини ночі 3 березня 2024 року

Вибухи у Дніпрі та "бавовна" в Криму: головні новини ночі 3 березня 2024 року

Окупантів чекала тривожна ніч в Криму

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Дніпрі пролунало кілька вибухів Читати далі –>
  • На тимчасово окупованому півострові перекрили рух автотранспорту на мосту через Керченську протоку Читати далі –>
  • "Бавовна" в Криму: перекрито рух трасою поблизу Феодосії Читати далі –>
  • Наслідки "бавовни" в Криму: окупанти панікують і звертаються до місцевих жителів та гостей півострова Читати далі –>
  • Росіянам традиційно ввижається: відзвітувалися про нібито збиття 38 "українських безпілотників" Читати далі –>

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