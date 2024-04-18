Вибухи у Дніпрі: в ОВА розповіли подробиці та назвали кількість постраждалих

Постраждали двоє чоловіків 30 та 35 років.

У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали кілька потужних вибухів. У Дніпровському районі через ракетний удар РФ постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, через ракетний удар російський окупантів, попередньо, постраждали двоє чоловіків 30 та 35 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Крім того, внаслідок атаки сталося кілька займань.

Нагадаємо, що зранку 18 квітня в Івано-Франківську лунали гучні вибухи. Російські безпілотники атакували Прикарпаття.

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