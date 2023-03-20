Вибухи у Джанкої: що про "бавовну" кажуть окупанти

Російсько-окупаційна "влада" підтвердила вибухи на півночі Криму, у Джанкої, але не уточнила причину "бавовни". Гауляйтер півострова Сергій Аксьонов заявив про "успішну роботу ППО".

Про це сказав так званий "очільник" анексованого Криму Сергій Аксьонов у телегерам-каналі.

"У районі Джанкоя відпрацювала ППО. За попередніми даними, уламки пошкодили домоволодіння та магазин. На жаль, одна людина поранена. На місце виїхав заступник голови Ради міністрів Республіки Крим Ігор Миколайович Михайличенко. Наслідки зараз оцінюються, ухвалять рішення про компенсації. Перебуваю на робочому місці, координую роботу всіх відомств", - написав він.

Нагадаємо, в ГУР миттєво відреагували на вибухи у Джанкої, які пролунали пізно ввечері 20 березня, та повідомили про знищені російські ракети "Калібр", якими окупанти планували обстріляти Україну. Сняряди саме везли залізницею. Тим час у гауляйтерів та окупантів "все йде за планом".

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