Вибухи у Харкові, обстріл Ємену та зліт ворожих бомбардувальників: головні новини ночі 23 січня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- США та Велика Британія завдали додаткових ударів по об’єктах хуситів у Ємені - ЗМІ Читати далі –>
- Окупанти завдали ударів по Харкову - влада Читати далі –>
- Росіяни били по району житлової та цивільної забудови у Харкові - Терехов Читати далі –>
- Моніторингові канали попередили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс Читати далі –>
- Стало відомо, коли ворожі ракети можуть увійти в український повітряний простір - моніторингові канали Читати далі –>
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