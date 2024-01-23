Вибухи у Харкові, обстріл Ємену та зліт ворожих бомбардувальників: головні новини ночі 23 січня 2024 року

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США та Велика Британія завдали додаткових ударів по об’єктах хуситів у Ємені - ЗМІ Читати далі –>

Окупанти завдали ударів по Харкову - влада Читати далі –>

Росіяни били по району житлової та цивільної забудови у Харкові - Терехов Читати далі –>

Моніторингові канали попередили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс Читати далі –>

Стало відомо, коли ворожі ракети можуть увійти в український повітряний простір - моніторингові канали Читати далі –>

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