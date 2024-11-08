Вибухи у Харкові, Одесі та Києві: головні новини 8 листопада 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Від шахедної атаки в Одесі пошкоджено одну з найстаріших шкіл Читати далі –>
- Росія здійснила масовану атаку дронами на Одеський район: є пошкодження інфраструктури та поранені Читати далі –>
- Ворог завдав удару по Харкову: в одній з багатоповерхівок зруйновано кілька поверхів Читати далі –>
- Ворожа атака по Харкову: 25 постраждалих, серед них - немовля Читати далі –>
- У Києві пролунав сильний вибух: працює ППО Читати далі –>
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