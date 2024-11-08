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Вибухи у Харкові, Одесі та Києві: головні новини 8 листопада 2024 року

Вибухи у Харкові, Одесі та Києві: головні новини 8 листопада 2024 року

Вночі ворог нещадно атакував Україну

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Від шахедної атаки в Одесі пошкоджено одну з найстаріших шкіл Читати далі –>
  • Росія здійснила масовану атаку дронами на Одеський район: є пошкодження інфраструктури та поранені Читати далі –>
  • Ворог завдав удару по Харкову: в одній з багатоповерхівок зруйновано кілька поверхів Читати далі –>
  • Ворожа атака по Харкову: 25 постраждалих, серед них - немовля Читати далі –>
  • У Києві пролунав сильний вибух: працює ППО Читати далі –>

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