Вибухи у Харкові, Одесі та Києві: головні новини 8 листопада 2024 року

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Від шахедної атаки в Одесі пошкоджено одну з найстаріших шкіл Читати далі –>

Росія здійснила масовану атаку дронами на Одеський район: є пошкодження інфраструктури та поранені Читати далі –>

Ворог завдав удару по Харкову: в одній з багатоповерхівок зруйновано кілька поверхів Читати далі –>

Ворожа атака по Харкову: 25 постраждалих, серед них - немовля Читати далі –>

У Києві пролунав сильний вибух: працює ППО Читати далі –>

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