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Вибухи у Харкові: одна з ракет, схоже, повернулася до відправника

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Вибухи у Харкові: одна з ракет, схоже, повернулася до відправника

Фото: Pexels

У ніч проти 7 вересня у Харкові та області була оголошена повітряна тривога.

Вибухи пролунали в місті, та, щонайменше кілька вибухів, було чути в області.

Про це інформує Суспільне.Харків.

У напрямку Харкова було випущено кілька ракет. За попередньо непідтвердженою інформацією, 3 ракети прилетіли у місто, а 4 - в області. В одному з місць прильотів розпочалася пожежа.

Ракети російські загарбники ймовірно запускали з Бєлгорода, вже вибухи було чутно і там. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Схоже, що одна з ракет «повернулася до відправника».

Нагадаємо, у Харкові затримали псевдоволонтерку, яка вкрала продукти харчування та годувала родичів

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
6413
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