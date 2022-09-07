Вибухи у Харкові: одна з ракет, схоже, повернулася до відправника

У ніч проти 7 вересня у Харкові та області була оголошена повітряна тривога.

Вибухи пролунали в місті, та, щонайменше кілька вибухів, було чути в області.

Про це інформує Суспільне.Харків.

У напрямку Харкова було випущено кілька ракет. За попередньо непідтвердженою інформацією, 3 ракети прилетіли у місто, а 4 - в області. В одному з місць прильотів розпочалася пожежа.

Ракети російські загарбники ймовірно запускали з Бєлгорода, вже вибухи було чутно і там. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Схоже, що одна з ракет «повернулася до відправника».

Нагадаємо, у Харкові затримали псевдоволонтерку, яка вкрала продукти харчування та годувала родичів.

Читайте також:

Ракети, біль і сльози в Харкові: знищена багатоповерхівка, під завалами – люди