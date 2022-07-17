Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вибухи у Харкові та Миколаєві й катастрофа українського літака у Греції: головні новини ночі 17 липня

Дата публікації
Перегляди
3399
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вибухи у Харкові та Миколаєві й катастрофа українського літака у Греції: головні новини ночі 17 липня

Фото: kavalapost.gr

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 17 липня: 

  • У Харкові в ніч проти 17 липня знову прозвучали вибухи. За попередньою інформацією, пролунало чотири вибухи. Читати далі –>
  • Вночі у Миколаєві та області була оголошена повітряна тривога. Після її початку у Миколаєві почали лунати вибухи. Читати далі –>
  • Близько 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві. Про це заявив мер Миколаєва Олександр Сенкевич. Читати далі –>
  • Комерційний літак "Антонов" розбився близько 23:00 увечері суботи 16 липня у Греції. За попередньою інформацією, йдеться про український літак, який виконував комерційний (вантажний) рейс із Сербії до Йорданії, на борту якого перебувало 3 особи. Читати далі –>
  • В Україні є всі вакцини відповідно до календаря щеплень, дефіциту цих препаратів не очікується. Про це заявив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда. Читати далі –>

Читайте також:

"Ми вистоїмо й переможемо" – вечірнє звернення Зеленського за 16 липня

"Ми вистоїмо й переможемо" – вечірнє звернення Зеленського за 16 липня

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація