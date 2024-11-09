Вибухи у Харкові та Одесі й польоти ворожих дронів: головні новини 9 листопада 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Ворог запустив низку безпілотників по Україні Читати далі –>
- В Одесі стався приліт в ЖК - соцмережі Читати далі –>
- Одесу атакували ворожі безпілотники: наслідки прильоту, фото Читати далі –>
- У Харкові КАБ вдарив у дорожнє покриття на межі двох районів Читати далі –>
- В Одесі вранці розгорнуть штаб для допомоги містянам після ворожої атаки Читати далі –>
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