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Вибухи у Харкові та Одесі й польоти ворожих дронів: головні новини 9 листопада 2024 року

Вибухи у Харкові та Одесі й польоти ворожих дронів: головні новини 9 листопада 2024 року

Ворог продовжує обстрілювати українські міста. / Фото: t.me/odesacityofficial

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Ворог запустив низку безпілотників по Україні Читати далі –>
  • В Одесі стався приліт в ЖК - соцмережі Читати далі –>
  • Одесу атакували ворожі безпілотники: наслідки прильоту, фото Читати далі –>
  • У Харкові КАБ вдарив у дорожнє покриття на межі двох районів Читати далі –>
  • В Одесі вранці розгорнуть штаб для допомоги містянам після ворожої атаки Читати далі –>

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