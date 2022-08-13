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Вибухи у Харкові та підготовка до навчального року: головні новини ночі 13 серпня

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Вибухи у Харкові та підготовка до навчального року: головні новини ночі 13 серпня

Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 13 серпня: 

  • Очільник зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель виступає за демілітаризацію Запорізької АЕС і закликає МАГАТЕ відвідати станцію. Читати далі –>
  • Постачання російської нафти до Чехії через нафтопровід «Дружба» відновилися. Читати далі –>
  • У Харкові вночі пролунали вибухи. Читати далі –>
  • У Луцьку рятувальники перевірили підвали у навчальних закладах, де діти ховатимуться під час повітряних тривог Читати далі –>
  • Кучугури снігу на українській станції "Академік Вернадський" в Антарктиці: полярники виходять на вулицю через балкон Читати далі –>

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