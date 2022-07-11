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Вибухи у Харкові та повінь у Стамбулі: головні новини ночі 11 липня

Вибухи у Харкові та повінь у Стамбулі: головні новини ночі 11 липня

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Вибухи у Харкові та повінь у Стамбулі: головні новини ночі 11 липня

Фото: Укрінформ

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 11 липня: 

  • В ніч проти 11 липня у Харкові пролунали вибухи. За попередньою інформацією, було чути три дуже гучні вибухи. Читати далі –>
  • Внаслідок влучання російської ракети частково зруйнована житлова шестиповерхівка у центральній частині Харкова. Рятувальники врятували одну літню жінку. Читати далі –>
  • 2 "ляскота" пролунало у російському місті Бєлгород. Читачі соцмереж пишуть, що "ляскіт" було чути в районі аеропорту. Причина наразі невідома. Читати далі –>
  • У Миколаєві вночі лунали вибухи. Читати далі –>
  • Унаслідок повені, спричиненої рясними опадами, у Стамбулі затоплено 134 житлові будинки. 91 людину з пошкоджених будинків розмістили у студентському гуртожитку. Читати далі –>

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