Вибухи у Харкові та повінь у Стамбулі: головні новини ночі 11 липня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 11 липня:
- В ніч проти 11 липня у Харкові пролунали вибухи. За попередньою інформацією, було чути три дуже гучні вибухи. Читати далі –>
- Внаслідок влучання російської ракети частково зруйнована житлова шестиповерхівка у центральній частині Харкова. Рятувальники врятували одну літню жінку. Читати далі –>
- 2 "ляскота" пролунало у російському місті Бєлгород. Читачі соцмереж пишуть, що "ляскіт" було чути в районі аеропорту. Причина наразі невідома. Читати далі –>
- У Миколаєві вночі лунали вибухи. Читати далі –>
- Унаслідок повені, спричиненої рясними опадами, у Стамбулі затоплено 134 житлові будинки. 91 людину з пошкоджених будинків розмістили у студентському гуртожитку. Читати далі –>
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