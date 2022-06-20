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Вибухи у Харкові та успіхи української ударної авіації: головні новини ночі 20 червня

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Вибухи у Харкові та успіхи української ударної авіації: головні новини ночі 20 червня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 20 червня: 

  • Не менш як шість вибухів чули харків'яни після оголошення повітряної тривоги. Читати далі –>
  • Повітряні Сили Збройних Сил України продовжують виконувати завдання із захисту суверенітету та державної цілісності України. Читати далі –>
  • Австралія вже передала Україні перші чотири із 14 обіцяних бронетранспортерів M113. Читати далі –>
  • Російські ЗМІ пишуть, що командирів "Азова", яких взяли у полон на маріупольському заводі "Азовсталь" вивезли до СІЗО "Лефортово" у Москві. Українська сторона поки не коментує цю інформацію. Читати далі –>
  • У швейцарському місті Лугано в липні буде представлено великий план відбудови України. Про це заявила міністр економіки України Юлія Свириденко. Читати далі –>

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