Вибухи у Харкові, Зеленський прибув з візитом на Філіппіни: головні новини ночі 3 червня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Харкові пролунали вибухи — ЗМІ Читати далі –>
- Саудівська Аравія відмовилась брати участь у Саміті миру у Швейцарії — Bild Читати далі –>
- Зеленський прибув до Філіппін, де зустрінеться з президентом Маркосом Читати далі –>
- Фонд Джорджа Клуні хоче притягнути до відповідальності російських пропагандистів Читати далі –>
- "Росія не нападала на нас": в Угорщині не бачать сенсу їхати на Мирний саміт до Швейцарії Читати далі –>
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