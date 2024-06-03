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Вибухи у Харкові, Зеленський прибув з візитом на Філіппіни: головні новини ночі 3 червня 2024 року

Вибухи у Харкові, Зеленський прибув з візитом на Філіппіни: головні новини ночі 3 червня 2024 року

Зеленський на переговорах президентом Філіппін / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  •  У Харкові пролунали вибухи — ЗМІ Читати далі –>
  • Саудівська Аравія відмовилась брати участь у Саміті миру у Швейцарії — Bild Читати далі –>
  • Зеленський прибув до Філіппін, де зустрінеться з президентом Маркосом Читати далі –>
  • Фонд Джорджа Клуні хоче притягнути до відповідальності російських пропагандистів Читати далі –>
  • "Росія не нападала на нас": в Угорщині не бачать сенсу їхати на Мирний саміт до Швейцарії Читати далі –>

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