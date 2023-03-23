Вибухи у Херсоні та Краматорську й отримання пропагандистом Мангушевим "черепа захисника "Азовсталі": головні новини ночі 23 березня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні події ночі:
- У Краматорську пролунали вибухи - соцмережі Читати далі –>
- У Херсоні унаслідок "прильоту" розпочалася пожежа Читати далі –>
- У Херсоні знову пролунали потужні вибухи Читати далі –>
- "Посилання до Шекспіра": вдова пропагандиста Мангушева розповіла, де вони взяли "череп захисника "Азовсталі" Читати далі –>
- "Між свистом ракети і "прильотом" - трошки більше секунди": у Мережі з'явилося відео обстрілу Херсона Читати далі –>
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