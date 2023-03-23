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Вибухи у Херсоні та Краматорську й отримання пропагандистом Мангушевим "черепа захисника "Азовсталі": головні новини ночі 23 березня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2613
Час на прочитання
1 хв
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Вибухи у Херсоні та Краматорську й отримання пропагандистом Мангушевим "черепа захисника "Азовсталі": головні новини ночі 23 березня 2023 року

Фото: Олександр Гончаренко

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні події ночі:

  • У Краматорську пролунали вибухи - соцмережі Читати далі –>
  • У Херсоні унаслідок "прильоту" розпочалася пожежа Читати далі –>
  • У Херсоні знову пролунали потужні вибухи Читати далі –>
  • "Посилання до Шекспіра": вдова пропагандиста Мангушева розповіла, де вони взяли "череп захисника "Азовсталі" Читати далі –>
  • "Між свистом ракети і "прильотом" - трошки більше секунди": у Мережі з'явилося відео обстрілу Херсона Читати далі –>

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Перегляди
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