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Вибухи у Хмельницькій області: які наслідки атаки безпілотників

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Вибухи у Хмельницькій області: які наслідки атаки безпілотників

Вибух. / Фото: Associated Press

Минулося без потерпілих місцевих мешканців.

Вночі та зранку п'ятниці, 31 січня, в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

З його слів, під час повітряної тривоги, яка тривала від 04:14 до 07:28, сили протиповітряної оборони знищили шість ворожих БпЛА типу "Shahed". 

"Внаслідок атаки пошкоджено вікна, фасади та паркани в трьох приватних будинках. На щастя, потерпілих немає", - наголосив очільник ОВА.

Як повідомлялося, сьогодні зранку на Хмельниччині гриміли вибухи. Регіон атакували "Шахеди". Зокрема, повітряні сили попереджали про загрозу для Старокостянтинова.

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