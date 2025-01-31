Вибухи у Хмельницькій області: які наслідки атаки безпілотників

Минулося без потерпілих місцевих мешканців.
Вночі та зранку п'ятниці, 31 січня, в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.
Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
З його слів, під час повітряної тривоги, яка тривала від 04:14 до 07:28, сили протиповітряної оборони знищили шість ворожих БпЛА типу "Shahed".
"Внаслідок атаки пошкоджено вікна, фасади та паркани в трьох приватних будинках. На щастя, потерпілих немає", - наголосив очільник ОВА.
Як повідомлялося, сьогодні зранку на Хмельниччині гриміли вибухи. Регіон атакували "Шахеди". Зокрема, повітряні сили попереджали про загрозу для Старокостянтинова.