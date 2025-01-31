Вибухи у Хмельницькій області: які наслідки атаки безпілотників

Вночі та зранку п'ятниці, 31 січня, в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

З його слів, під час повітряної тривоги, яка тривала від 04:14 до 07:28, сили протиповітряної оборони знищили шість ворожих БпЛА типу "Shahed".

"Внаслідок атаки пошкоджено вікна, фасади та паркани в трьох приватних будинках. На щастя, потерпілих немає", - наголосив очільник ОВА.

Як повідомлялося, сьогодні зранку на Хмельниччині гриміли вибухи. Регіон атакували "Шахеди". Зокрема, повітряні сили попереджали про загрозу для Старокостянтинова.

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