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Вибухи у Києві та обмін українських військових: головні новини ночі 19 жовтня 2024 року

Вибухи у Києві та обмін українських військових: головні новини ночі 19 жовтня 2024 року

Додому повернулися українські воїни / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Уночі ворог атакував Україну ударними дронами: де гриміли вибухи Читати далі –>
  • На Київщині сили ППО працювали по ворожих цілях Читати далі –>
  • 95 українських захисників повернулись з полону (фото) Читати далі –>
  • 58-й обмін військовополоненими: додому повернулися українці, які були "засуджені" РФ до довічного ув’язнення (фото) Читати далі –>
  • 86 днів обороняли Маріуполь: додому з російського полону повернулося 34 військовослужбовці "Азову" Читати далі –>

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Великий обмін! 95 українських військовополонених повертаються додому!

Великий обмін! 95 українських військовополонених повертаються додому!

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