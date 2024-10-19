Вибухи у Києві та обмін українських військових: головні новини ночі 19 жовтня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Уночі ворог атакував Україну ударними дронами: де гриміли вибухи Читати далі –>
- На Київщині сили ППО працювали по ворожих цілях Читати далі –>
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- 58-й обмін військовополоненими: додому повернулися українці, які були "засуджені" РФ до довічного ув’язнення (фото) Читати далі –>
- 86 днів обороняли Маріуполь: додому з російського полону повернулося 34 військовослужбовці "Азову" Читати далі –>
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