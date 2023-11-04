Вибухи у Криму: дим підіймається над заводом у Керчі, подробиці (відео)

У суботу, 4 листопада, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Окупанти активізували "димову завісу" і заявили про "успішну роботу ППО".

В окупованому Криму ввечері 4 листопада оголосили повітряну тривогу. Після цього в Керчі пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві у Telegram-каналах.

Спочатку стало відомо про повітряну тривогу в Криму та перекриття незаконного Кримського мосту. Пізніше на ньому традиційно з'явилося російське "маскування".

Пізніше місцеві повідомили про звуки вибухів у Керчі. Пропагандисти поспішили заспокоїти, мовляв, це працює російське "певео" і всі цілі збито.

Водночас з'явилася інформація, що після вибухів дим з'явився нібито і на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі. Окупаційний "ватажок" Криму Сергій Аксьонов підтвердив вибухи в Керчі. За його словами, там нібито працювала ППО, а збиті ракети впали на суднобудівних завод.

"У районі суднобудівного заводу імені Бутоми в Керчі відпрацювала ППО, частина уламків збитих ракет впала на територію одного із сухих доків. Постраждалих немає", - сказав Аксьонов.

У Криму пролунали вибухи: відео

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше розповів, що Україна вперше завдала удару по окупованому Криму американськими ракетами великої дальності ATACMS 30 жовтня.

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