Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вибухи у Криму: "летіли ракети ATACMS", у небо здіймається дим

Вибухи у Криму: "летіли ракети ATACMS", у небо здіймається дим

У Криму неспокійно / Фото: Associated Press

Від самого ранку у Криму лунає повітряна тривога.

Сьогодні, 21 липня, у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Зокрема, у Севастополі оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Окупанти традиційно заявили про роботу ППО. Наразі відомо, що гучні вибухи лунали у Джанкойському, Червоногвардійському та Красноперекопському районах.

"У Джанкої працює ПВО, над селом Новостепове піднімається дим", – йдеться в повідомленнях.

Згодом пропагандисти почали поширювати інформацію нібито про удари з боку України. Вони стверджують, що на Крим "летіли ракети ATACMS".

Нагадаємо, 18 липня росіяни заявили про атаку безпілотниками на Крим та Брянську область, а також про атаку морськими дронами в Чорному морі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація